Тарасова Дарья Аркадьевна Зотова
женский, родилась 1860, Верино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умерла Неизвестно
ОтецЗотов Аркадий ВасильевичНеизвестно г.р.
Дети
Акулова Евдокия Васильевна Тарасова09.02.1886 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Зотов Аркадий Васильевич
Мать: не указана
Верино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
30.01.1878
Муж: не указан
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.02.1886
Дочь: Акулова Евдокия Васильевна Тарасова
Отец ребёнка: не указан
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно