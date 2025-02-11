Тарасова Дарья Аркадьевна Зотова 1860 — найти родственников по фамилии на Familio

Тарасова Дарья Аркадьевна Зотова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1860, Верино, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умерла Неизвестно

Отец
Зотов Аркадий ВасильевичНеизвестно г.р.
Дети
Акулова Евдокия Васильевна Тарасова09.02.1886 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Зотов Аркадий Васильевич

Мать: не указана

Верино, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Бракосочетание
30.01.1878

Муж: не указан

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
09.02.1886

Дочь: Акулова Евдокия Васильевна Тарасова

Отец ребёнка: не указан

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
Неизвестно

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