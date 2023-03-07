Акулова Евдокия Тарасова
Место рождения
Дата рождения09.02.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1886
Бракосочетание
22.10.1903
Рождение ребёнка
02.10.1904
Сын: Акулов (однодворец) Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
19.08.1906
Сын: Акулов Вов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
17.07.1914
Сын: Акулов Вов Анатолий Яковлевич
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Яков Сергеевич
Смерть
Неизвестно