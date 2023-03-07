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Акулова Евдокия Тарасова

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

09.02.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1886

Отец: Тарасов (однодворец) Василий Федорович

Мать: Тарасова Дарья Зотова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
22.10.1903

Муж: Акулов (однодворец) Яков Сергеевич

Рождение ребёнка
02.10.1904

Сын: Акулов (однодворец) Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Яков Сергеевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.08.1906

Сын: Акулов Вов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Яков Сергеевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1914

Сын: Акулов Вов Анатолий Яковлевич

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Яков Сергеевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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