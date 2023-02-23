Зотов Аркадий Васильевич
Место рожденияДеревня Верино , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1878
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Верино , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Тарасова Дарья Зотова
Мать ребёнка: не указана
Деревня Верино , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
После 1878
Деревня Верино , Сызранский уезд , Симбирская губерния