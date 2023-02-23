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Зотов Аркадий Васильевич

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Место рождения

Деревня Верино , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1878

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Верино , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Тарасова Дарья Зотова

Мать ребёнка: не указана

Деревня Верино , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
После 1878
Деревня Верино , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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