Козлов Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Марья Ивановна

Козлов Марья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Петр Харитонович

Рождение ребёнка
Около 1846 ст.

Дочь: (Козлова) Александра Петровна

Отец ребёнка: Козлов Петр Харитонович

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Сын: Козлов Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Козлов Петр Харитонович

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.

Сын: Козлов Никита Петрович

Отец ребёнка: Козлов Петр Харитонович

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.

Сын: Козлов Егор Петрович

Отец ребёнка: Козлов Петр Харитонович

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Данные РС 10
Рождение ребёнка
1857

Сын: Козлов Терентий Петрович

Отец ребёнка: Козлов Петр Харитонович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.