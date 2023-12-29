Козлов Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.
Дочь: (Козлова) Александра Петровна
Отец ребёнка: Козлов Петр Харитонович
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Отец ребёнка: Козлов Петр Харитонович
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.
Отец ребёнка: Козлов Петр Харитонович
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.
Сын: Козлов Егор Петрович
Отец ребёнка: Козлов Петр Харитонович
Данные РС 10
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Козлов Петр Харитонович
Смерть
Неизвестно