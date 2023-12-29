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Козлов Петр Харитонович

Место рождения

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.

Отец: Козлов Харитон Семенович

Мать: Козлова Татьяна

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
РС 10, мои предположения. В этой ревизии в Притыкино одна семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлов Марья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1846 ст.

Дочь: (Козлова) Александра Петровна

Мать ребёнка: Козлов Марья Ивановна

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Сын: Козлов Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Козлов Марья Ивановна

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.

Сын: Козлов Никита Петрович

Мать ребёнка: Козлов Марья Ивановна

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.

Сын: Козлов Егор Петрович

Мать ребёнка: Козлов Марья Ивановна

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Данные РС 10
Рождение ребёнка
1857

Сын: Козлов Терентий Петрович

Мать ребёнка: Козлов Марья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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