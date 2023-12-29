Козлов Петр Харитонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1823 ст.
Отец: Козлов Харитон Семенович
Мать: Козлова Татьяна
РС 10, мои предположения. В этой ревизии в Притыкино одна семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлов Марья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.
Дочь: (Козлова) Александра Петровна
Мать ребёнка: Козлов Марья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Мать ребёнка: Козлов Марья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.
Мать ребёнка: Козлов Марья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.
Сын: Козлов Егор Петрович
Мать ребёнка: Козлов Марья Ивановна
Данные РС 10
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Козлов Марья Ивановна
Смерть
Неизвестно