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Козлов Харитон Семенович

Место рождения

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1827

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов Семен

Мать: не указана

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Татьяна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Козлов Семен Харитонович

Мать ребёнка: Козлова Татьяна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Козлова) Лукерья Харитоновна

Мать ребёнка: Козлова Татьяна

Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Сын: Козлов Петр Харитонович

Мать ребёнка: Козлова Татьяна

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
РС 10, мои предположения. В этой ревизии в Притыкино одна семья
Смерть
Около 1827
Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область

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