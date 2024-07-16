Козлов Харитон Семенович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1827
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Козлов Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Татьяна
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Козлова Татьяна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Козлова) Лукерья Харитоновна
Мать ребёнка: Козлова Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Мать ребёнка: Козлова Татьяна
РС 10, мои предположения. В этой ревизии в Притыкино одна семья
Смерть
Около 1827