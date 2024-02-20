Волков Федот Яковлевич
Место рождения
Дата рождения01.03.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1851 ст.
Отец: Волков Яков Анисимович
Мать: Волкова Анна Гавриловна
Бракосочетание
10.11.1874 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.08.1875 ст.
Дочь: Волкова Наталья Федотовна
Мать ребёнка: Волкова (Корнилова) Фёкла Андреевна
Рождение ребёнка
02.01.1880 ст.
Дочь: Волкова Домна Федотовна
Мать ребёнка: Волкова (Корнилова) Фёкла Андреевна
Рождение ребёнка
05.08.1882 ст.
Дочь: Лакисова (Волкова) Мария Федотовна
Мать ребёнка: Волкова (Корнилова) Фёкла Андреевна
Рождение ребёнка
12.03.1885 ст.
Дочь: Волкова Дарья Федотовна
Мать ребёнка: Волкова (Корнилова) Фёкла Андреевна
Рождение ребёнка
29.01.1887 ст.
Мать ребёнка: Волкова (Корнилова) Фёкла Андреевна
Рождение ребёнка
12.11.1889 ст.
Дочь: Волкова Екатерина Федотовна
Мать ребёнка: Волкова (Корнилова) Фёкла Андреевна
Смерть
Неизвестно