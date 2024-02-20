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Волков Федот Яковлевич

Место рождения

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

01.03.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1851 ст.

Отец: Волков Яков Анисимович

Мать: Волкова Анна Гавриловна

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
10.11.1874 ст.

Жена: Волкова (Корнилова) Фёкла Андреевна

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.08.1875 ст.

Дочь: Волкова Наталья Федотовна

Мать ребёнка: Волкова (Корнилова) Фёкла Андреевна

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1880 ст.

Дочь: Волкова Домна Федотовна

Мать ребёнка: Волкова (Корнилова) Фёкла Андреевна

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1882 ст.

Дочь: Лакисова (Волкова) Мария Федотовна

Мать ребёнка: Волкова (Корнилова) Фёкла Андреевна

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1885 ст.

Дочь: Волкова Дарья Федотовна

Мать ребёнка: Волкова (Корнилова) Фёкла Андреевна

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
29.01.1887 ст.

Сын: Волков Василий Федотович

Мать ребёнка: Волкова (Корнилова) Фёкла Андреевна

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1889 ст.

Дочь: Волкова Екатерина Федотовна

Мать ребёнка: Волкова (Корнилова) Фёкла Андреевна

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно

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