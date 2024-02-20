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Волкова (Корнилова) Фёкла Андреевна

Место рождения

Байкино, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

28.09.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1851 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Байкино, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
10.11.1874 ст.

Муж: Волков Федот Яковлевич

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.08.1875 ст.

Дочь: Волкова Наталья Федотовна

Отец ребёнка: Волков Федот Яковлевич

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1880 ст.

Дочь: Волкова Домна Федотовна

Отец ребёнка: Волков Федот Яковлевич

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1882 ст.

Дочь: Лакисова (Волкова) Мария Федотовна

Отец ребёнка: Волков Федот Яковлевич

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1885 ст.

Дочь: Волкова Дарья Федотовна

Отец ребёнка: Волков Федот Яковлевич

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
29.01.1887 ст.

Сын: Волков Василий Федотович

Отец ребёнка: Волков Федот Яковлевич

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1889 ст.

Дочь: Волкова Екатерина Федотовна

Отец ребёнка: Волков Федот Яковлевич

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно

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