Волкова (Корнилова) Фёкла Андреевна
Место рождения
Дата рождения28.09.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1851 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1874 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.08.1875 ст.
Дочь: Волкова Наталья Федотовна
Отец ребёнка: Волков Федот Яковлевич
Рождение ребёнка
02.01.1880 ст.
Дочь: Волкова Домна Федотовна
Отец ребёнка: Волков Федот Яковлевич
Рождение ребёнка
05.08.1882 ст.
Дочь: Лакисова (Волкова) Мария Федотовна
Отец ребёнка: Волков Федот Яковлевич
Рождение ребёнка
12.03.1885 ст.
Дочь: Волкова Дарья Федотовна
Отец ребёнка: Волков Федот Яковлевич
Рождение ребёнка
29.01.1887 ст.
Отец ребёнка: Волков Федот Яковлевич
Рождение ребёнка
12.11.1889 ст.
Дочь: Волкова Екатерина Федотовна
Отец ребёнка: Волков Федот Яковлевич
Смерть
Неизвестно