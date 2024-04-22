Лакисова (Волкова) Мария Федотовна
Место рождения
Дата рождения05.08.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1882 ст.
Отец: Волков Федот Яковлевич
Мать: Волкова Фёкла Андреевна
Бракосочетание
09.04.1906 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.10.1908 ст.
Отец ребёнка: Лакисов Ананий Наумович
Рождение ребёнка
31.01.1911
Сын: Лакисов Николай Ананьевич
Отец ребёнка: Лакисов Ананий Наумович
Рождение ребёнка
01.10.1914 ст.
Дочь: Лакисова Прасковья Ананьевна
Отец ребёнка: Лакисов Ананий Наумович
Рождение ребёнка
15.10.1916
Сын: Лакисов Григорий Ананьевич
Отец ребёнка: Лакисов Ананий Наумович
Рождение ребёнка
01.01.1921
Сын: Лакисов Аркадий Ананьевич
Отец ребёнка: Лакисов Ананий Наумович
Смерть
Неизвестно