Лакисова (Волкова) Мария Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лакисова (Волкова) Мария Федотовна

Место рождения

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

05.08.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1882 ст.

Отец: Волков Федот Яковлевич

Мать: Волкова Фёкла Андреевна

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
09.04.1906 ст.

Муж: Лакисов Ананий Наумович

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.10.1908 ст.

Сын: Лакисов Андрей Ананьевич

Отец ребёнка: Лакисов Ананий Наумович

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
31.01.1911

Сын: Лакисов Николай Ананьевич

Отец ребёнка: Лакисов Ананий Наумович

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1914 ст.

Дочь: Лакисова Прасковья Ананьевна

Отец ребёнка: Лакисов Ананий Наумович

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1916

Сын: Лакисов Григорий Ананьевич

Отец ребёнка: Лакисов Ананий Наумович

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1921

Сын: Лакисов Аркадий Ананьевич

Отец ребёнка: Лакисов Ананий Наумович

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно
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