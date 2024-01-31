Шашков Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашков Николай Михайлович

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Место рождения

Малая деревня Верхнеуслонского района ТАССР

Дата рождения

11.09.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ег
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1949

Отец: Шашков Михаил Иванович

Мать: Шашкова Пелагея Малафеевна

Малая деревня Верхнеуслонского района ТАССР
Рождение ребёнка
25.09.1981

Дочь: Губина Елена Николаевна

Мать ребёнка: Шашкова Ольга Федоровна

Верхний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Мама
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