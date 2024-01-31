Шашков Николай Михайлович
Место рожденияМалая деревня Верхнеуслонского района ТАССР
Дата рождения11.09.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1949
Отец: Шашков Михаил Иванович
Малая деревня Верхнеуслонского района ТАССР
Рождение ребёнка
25.09.1981
Дочь: Губина Елена Николаевна
Мать ребёнка: Шашкова Ольга Федоровна
Верхний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Мама