Шашков Михаил Иванович
Место рожденияМалая деревня Верхнеуслонского района ТАССР
Дата рождения19.11.1924
Дата смерти13.05.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Награда
21.08.1943
Медаль «За отвагу», Медаль «За победу над Германией»
Рождение ребёнка
11.09.1949
Сын: Шашков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Шашкова Пелагея Малафеевна
Малая деревня Верхнеуслонского района ТАССР
Рождение ребёнка
30.07.1988
Дочь: Ахметзянова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Шашкова Ольга Федоровна
Смерть
13.05.1994