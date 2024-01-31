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Шашков Михаил Иванович

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Место рождения

Малая деревня Верхнеуслонского района ТАССР

Дата рождения

19.11.1924

Дата смерти

13.05.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ег
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая деревня Верхнеуслонского района ТАССР
Награда
21.08.1943
Медаль «За отвагу», Медаль «За победу над Германией»
Рождение ребёнка
11.09.1949

Сын: Шашков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Шашкова Пелагея Малафеевна

Малая деревня Верхнеуслонского района ТАССР
Рождение ребёнка
30.07.1988

Дочь: Ахметзянова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Шашкова Ольга Федоровна

Смерть
13.05.1994
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