Шашкова Ольга (Баранова) Федоровна
Место рождения
Дата рождения01.01.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1954
Отец: Баранов Федор Иванович
Рождение ребёнка
25.09.1981
Дочь: Губина Елена Николаевна
Отец ребёнка: Шашков Николай Михайлович
Верхний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Мама
Рождение ребёнка
30.07.1988
Дочь: Ахметзянова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Шашков Михаил Иванович