Шашкова Ольга (Баранова) Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашкова Ольга (Баранова) Федоровна

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Место рождения

Старое Русское Маматкозино, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.01.1954

Пол

Женский

Добавил:

ег
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1954

Отец: Баранов Федор Иванович

Мать: Баранова Пелагея Ильинична

Старое Русское Маматкозино, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1981

Дочь: Губина Елена Николаевна

Отец ребёнка: Шашков Николай Михайлович

Верхний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Мама
Рождение ребёнка
30.07.1988

Дочь: Ахметзянова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Шашков Михаил Иванович

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