Оборин Григорий Ипполитович
мужской, родился 1877, Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецОборин (Оборин) Ипполит Неофитович1844 ст. г.р.
МатьОборина (Васянкина) Татьяна Уваровна1856 г.р.
Супруги
Оборина Анна Тимофеевна1884 г.р.
Дети
Оборин Илларион Григорьевич04.06.1899 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1899
Сын: Оборин Илларион Григорьевич
Мать ребёнка: Оборина (Устинова) Пелагея Кузминична
Бракосочетание
24.10.1905
Жена: Оборина Анна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно