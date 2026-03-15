Оборин Григорий Ипполитович 1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Оборин Григорий Ипполитович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1877, Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Оборин (Оборин) Ипполит Неофитович1844 ст. г.р.
Мать
Оборина (Васянкина) Татьяна Уваровна1856 г.р.
Супруги
Оборина Анна Тимофеевна1884 г.р.
Оборина (Устинова) Пелагея Кузминична1878 г.р.
Дети
Оборин Илларион Григорьевич04.06.1899 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Оборин (Оборин) Ипполит Неофитович

Мать: Оборина (Васянкина) Татьяна Уваровна

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
Неизвестно
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оборина (Устинова) Пелагея Кузминична

Рождение ребёнка
04.06.1899

Сын: Оборин Илларион Григорьевич

Мать ребёнка: Оборина (Устинова) Пелагея Кузминична

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
24.10.1905

Жена: Оборина Анна Тимофеевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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