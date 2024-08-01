Зайцева Дарья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Федорович
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Зайцев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Зайцев Иван Федорович
Макарово
Смерть
Неизвестно