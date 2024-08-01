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Зайцева Дарья Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Иван Федорович

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Федорович

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Зайцев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Федорович

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Зайцев Илларион Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Федорович

Макарово
Смерть
Неизвестно

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