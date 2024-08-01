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Зайцев Иван Федорович

Место рождения

Макарово

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Зайцев Федор Ильич

Мать: Зайцева Мария Федоровна

Макарово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Дарья Осиповна

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Зайцева Дарья Осиповна

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Зайцев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Дарья Осиповна

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Зайцев Илларион Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Дарья Осиповна

Макарово
Смерть
Неизвестно

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