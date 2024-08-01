Зайцев Иван Федорович
Место рожденияМакарово
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Зайцев Федор Ильич
Мать: Зайцева Мария Федоровна
Макарово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Дарья Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Зайцева Дарья Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Зайцева Дарья Осиповна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Зайцева Дарья Осиповна
Макарово
Смерть
Неизвестно