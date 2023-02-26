Матвей Миронов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвей Миронов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

06.01.1902

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1873

Сын: Василий Матвеев

Мать ребёнка: ?

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1875

Дочь: Мелания Матвеева

Мать ребёнка: ?

Военная служба
Неизвестно
унтер-офицер
Смерть
06.01.1902
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
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