Матвей Миронов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти06.01.1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1873
Сын: Василий Матвеев
Мать ребёнка: ?
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1875
Дочь: Мелания Матвеева
Мать ребёнка: ?
Военная служба
Неизвестно
унтер-офицер
Смерть
06.01.1902
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.