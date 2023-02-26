Василий Матвеев
Место рожденияд.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873
Отец: Матвей Миронов
Мать: ?
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1892
Сын: Косьма Васильев
Мать ребёнка: Наталия Филиппова
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталия Филиппова
Смерть
Неизвестно