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Василий Матвеев

Место рождения

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

Жена

До 1873 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873

Отец: Матвей Миронов

Мать: ?

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1892

Сын: Косьма Васильев

Мать ребёнка: Наталия Филиппова

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталия Филиппова

Смерть
Неизвестно
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