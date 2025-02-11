Шмелёв Фёдор Леонтьевич 07.02.1909 — найти родственников по фамилии на Familio

Шмелёв Фёдор Леонтьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 07.02.1909, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 1942

Отец
Шмелёв Леонтий Иванович17.06.1889 г.р.
Мать
Шмелёва (Горматова) Пелагея Васильевна06.10.1890 г.р.
Супруги
Шмелёва Прасковья АндреевнаНеизвестно г.р.
Дети
(Шмелёва) Валентина Фёдоровна1940 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1909

Отец: Шмелёв Леонтий Иванович

Мать: Шмелёва (Горматова) Пелагея Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмелёва Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шмелёва Прасковья Андреевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1940

Дочь: (Шмелёва) Валентина Фёдоровна

Мать ребёнка: Шмелёва Прасковья Андреевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
1942

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