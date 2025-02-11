Шмелёв Фёдор Леонтьевич
мужской, родился 07.02.1909, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 1942
ОтецШмелёв Леонтий Иванович17.06.1889 г.р.
МатьШмелёва (Горматова) Пелагея Васильевна06.10.1890 г.р.
Супруги
Шмелёва Прасковья АндреевнаНеизвестно г.р.
Дети
(Шмелёва) Валентина Фёдоровна1940 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1909
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шмелёва Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: (Шмелёва) Валентина Фёдоровна
Мать ребёнка: Шмелёва Прасковья Андреевна
Смерть
1942