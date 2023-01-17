Шмелёва (Горматова) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелёва (Горматова) Пелагея Васильевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.10.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1890

Отец: Горматов Василий Петрович

Мать: Шмелёва Надежда Даниловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
13.01.1908

Муж: Шмелёв Леонтий Иванович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.02.1909

Сын: Шмелёв Фёдор Леонтьевич

Отец ребёнка: Шмелёв Леонтий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.11.1910

Дочь: Екатерина Леонтьевна

Отец ребёнка: Шмелёв Леонтий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.12.1912

Сын: Шмелёв Николай Леонтьевич

Отец ребёнка: Шмелёв Леонтий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.12.1914

Дочь: Анастасия Леонтьевна

Отец ребёнка: Шмелёв Леонтий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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