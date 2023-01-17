Шмелёва (Горматова) Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.10.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1890
Бракосочетание
13.01.1908
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.02.1909
Отец ребёнка: Шмелёв Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
02.11.1910
Дочь: Екатерина Леонтьевна
Отец ребёнка: Шмелёв Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
05.12.1912
Сын: Шмелёв Николай Леонтьевич
Отец ребёнка: Шмелёв Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
07.12.1914
Дочь: Анастасия Леонтьевна
Отец ребёнка: Шмелёв Леонтий Иванович
Смерть
Неизвестно