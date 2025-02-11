Бардинова Авдотья 1774 — найти родственников по фамилии на Familio

Бардинова Авдотья

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1774

умерла Неизвестно

Супруги
Бардинов ЯковНеизвестно г.р.
Дети
Бардинов Павел1791 г.р.
Бардинов Федор1798 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1777

Муж: Бардинов Яков

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1791

Сын: Бардинов Павел

Отец ребёнка: Бардинов Яков

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1798

Сын: Бардинов Федор

Отец ребёнка: Бардинов Яков

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1802

Сын: Бардинов Матвей

Отец ребёнка: Бардинов Яков

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Бардинов) Мавра

Отец ребёнка: Бардинов Яков

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Бардинов) Акулина

Отец ребёнка: Бардинов Яков

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно

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