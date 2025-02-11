Бардинова Авдотья
женский, родилась 1774
умерла Неизвестно
Супруги
Бардинов ЯковНеизвестно г.р.
Дети
Бардинов Павел1791 г.р.
Бардинов Федор1798 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1777
Муж: Бардинов Яков
Рождение ребёнка
1791
Сын: Бардинов Павел
Отец ребёнка: Бардинов Яков
Рождение ребёнка
1798
Сын: Бардинов Федор
Отец ребёнка: Бардинов Яков
Рождение ребёнка
1802
Сын: Бардинов Матвей
Отец ребёнка: Бардинов Яков
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Бардинов) Мавра
Отец ребёнка: Бардинов Яков
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Бардинов) Акулина
Отец ребёнка: Бардинов Яков
Смерть
Неизвестно