Бардинов Федор
мужской, родился 1798, Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
умер 26.08.1848, Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
ОтецБардинов ЯковНеизвестно г.р.
МатьБардинова Авдотья1774 г.р.
Супруги
Анастасия1800 г.р.
Дети
Бардинов Андрей1826 г.р.
(Бардинов) Ульяна1828 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Бардинов Яков
Мать: Бардинова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия
Рождение ребёнка
1826
Сын: Бардинов Андрей
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Бардинов) Ульяна
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
1831
Сын: Бардинов Николай
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
16.06.1833
Сын: Бардинов Леонтий
Мать ребёнка: Анастасия
Смерть
26.08.1848