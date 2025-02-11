Бардинов Федор 1798 — найти родственников по фамилии на Familio

Бардинов Федор

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1798, Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

умер 26.08.1848, Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Бардинов ЯковНеизвестно г.р.
Мать
Бардинова Авдотья1774 г.р.
Супруги
Анастасия1800 г.р.
Дети
Бардинов Андрей1826 г.р.
(Бардинов) Ульяна1828 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Бардинов Яков

Мать: Бардинова Авдотья

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия

Рождение ребёнка
1826

Сын: Бардинов Андрей

Мать ребёнка: Анастасия

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Бардинов) Ульяна

Мать ребёнка: Анастасия

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1831

Сын: Бардинов Николай

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
16.06.1833

Сын: Бардинов Леонтий

Мать ребёнка: Анастасия

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
26.08.1848
Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

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