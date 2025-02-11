(Бардинов) Мавра 1804 — найти родственников по фамилии на Familio

(Бардинов) Мавра

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1804, Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

умерла Неизвестно

Отец
Бардинов ЯковНеизвестно г.р.
Мать
Бардинова Авдотья1774 г.р.
Супруги
АрхипНеизвестно г.р.
Дети
Григорий1815 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Бардинов Яков

Мать: Бардинова Авдотья

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архип

Рождение ребёнка
1815

Сын: Григорий

Отец ребёнка: Архип

Трескино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Указан как внук Якова Никитина в 7 ревизии, переведен из Трескино. Кто мать?Отдан в рекруты в 1845

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.