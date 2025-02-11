(Бардинов) Мавра
женский, родилась 1804, Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
умерла Неизвестно
ОтецБардинов ЯковНеизвестно г.р.
МатьБардинова Авдотья1774 г.р.
Супруги
АрхипНеизвестно г.р.
Дети
Григорий1815 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Бардинов Яков
Мать: Бардинова Авдотья
Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архип
Рождение ребёнка
1815
Трескино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно