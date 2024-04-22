Морозов Киприян Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Киприян Яковлевич

Место рождения

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.08.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

Около 1900 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1898

Отец: Морозов Яков Петрович

Мать: Морозова Мавра Михайловна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.08.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Александра Григорьевна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Александра Григорьевна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.07.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Александра Григорьевна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.06.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Александра Григорьевна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.04.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Александра Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Александра Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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