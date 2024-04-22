Морозов Киприян Яковлевич
Место рождения
Дата рождения15.08.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1898
Отец: Морозов Яков Петрович
Рождение ребёнка
16.08.1925
Рождение ребёнка
14.01.1927
Рождение ребёнка
08.07.1928
Рождение ребёнка
23.06.1930
Рождение ребёнка
17.04.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно