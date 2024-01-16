Морозова Мавра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.10.1895
Отец ребёнка: Морозов Яков Петрович
Рождение ребёнка
15.08.1898
Сын: Морозов Киприян Яковлевич
Отец ребёнка: Морозов Яков Петрович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Морозов Яков Петрович
Рождение ребёнка
06.01.1906
Дочь: Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Морозов Яков Петрович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Евгения Яковлевна
Отец ребёнка: Морозов Яков Петрович
Рождение ребёнка
11.02.1914
Сын: Морозов Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Морозов Яков Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно