Морозова Мавра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозова Мавра Михайловна

Морозова Мавра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1895

Сын: Морозов Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Морозов Яков Петрович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.08.1898

Сын: Морозов Киприян Яковлевич

Отец ребёнка: Морозов Яков Петрович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Морозов Яков Петрович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.01.1906

Дочь: Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Морозов Яков Петрович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Евгения Яковлевна

Отец ребёнка: Морозов Яков Петрович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.02.1914

Сын: Морозов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Морозов Яков Петрович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Яков Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close