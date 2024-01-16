Морозова Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Александра Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Киприян Яковлевич

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Киприян Яковлевич

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.07.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Киприян Яковлевич

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.06.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Киприян Яковлевич

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.04.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Киприян Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Киприян Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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