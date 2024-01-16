Морозова Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.08.1925
Рождение ребёнка
14.01.1927
Рождение ребёнка
08.07.1928
Рождение ребёнка
23.06.1930
Рождение ребёнка
17.04.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно