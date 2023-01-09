Синельникова Елизавета Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельникова Елизавета Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синельников Илларион Данилович

Рождение ребёнка
16.09.1877

Дочь: (Синельникова) Фекла Иларионовна

Отец ребёнка: Синельников Илларион Данилович

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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