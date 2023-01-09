Синельникова Елизавета Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.09.1877
Дочь: (Синельникова) Фекла Иларионовна
Отец ребёнка: Синельников Илларион Данилович
Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно