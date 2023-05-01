Поляков Андреян Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1727
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: Иван Пахомов
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, лист 37
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Поляков Александр Андреянович
Мать ребёнка: Полякова Дарья Федоровна
ГАСО, Фонд 67, оп 1, дело 99, 37 оборот
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: Полякова Дарья Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 оборот
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Поляков Ермило Андреянович
Мать ребёнка: Полякова Дарья Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова Дарья Федоровна
Смерть
1789
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 лист