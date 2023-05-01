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Поляков Андреян Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: Иван Пахомов

Мать: не указана

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, лист 37
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Поляков Александр Андреянович

Мать ребёнка: Полякова Дарья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, Фонд 67, оп 1, дело 99, 37 оборот
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Поляков Иван Андреянович

Мать ребёнка: Полякова Дарья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 оборот
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Поляков Ермило Андреянович

Мать ребёнка: Полякова Дарья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Дарья Федоровна

Смерть
1789
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 лист
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