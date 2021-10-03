Комаров Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаров Валерий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1956

Дата смерти

03.10.2021

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комаров Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Комарова Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
30.04.1992

Дочь: Шалаумова Ксения Валерьевна

Мать ребёнка: Комарова Надежда Николаевна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
03.10.2021

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