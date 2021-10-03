Комаров Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1956
Дата смерти03.10.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комаров Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Комарова Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.04.1992
Дочь: Шалаумова Ксения Валерьевна
Мать ребёнка: Комарова Надежда Николаевна
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
03.10.2021