Шалаумова Ксения Валерьевна
Место рождения
Дата рождения30.04.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1992
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.2014
Дочь: Шалаумова Полина Александровна
Отец ребёнка: Шалаумов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
10.11.2015
Сын: Шалаумов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Шалаумов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
23.07.2022
Сын: Шалаумов Кирилл Александрович
Отец ребёнка: Шалаумов Александр Владимирович