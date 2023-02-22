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Шалаумова Ксения Валерьевна

Место рождения

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.04.1992

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1992

Отец: Комаров Валерий Иванович

Мать: Комарова Надежда Николаевна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалаумов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
19.08.2014

Дочь: Шалаумова Полина Александровна

Отец ребёнка: Шалаумов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
10.11.2015

Сын: Шалаумов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Шалаумов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
23.07.2022

Сын: Шалаумов Кирилл Александрович

Отец ребёнка: Шалаумов Александр Владимирович

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