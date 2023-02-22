Комарова Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1958
Отец: Суханов Николай
Мать: Суханова Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
30.04.1992
Дочь: Шалаумова Ксения Валерьевна
Отец ребёнка: Комаров Валерий Иванович
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комаров Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Комаров Валерий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно