Комарова Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1958

Отец: Суханов Николай

Мать: Суханова Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
30.04.1992

Дочь: Шалаумова Ксения Валерьевна

Отец ребёнка: Комаров Валерий Иванович

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комаров Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Комаров Валерий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Валерий Иванович

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