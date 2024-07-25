Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Чистяков Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Чистяков Алексей Захарович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Чистяков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Чистяков Алексей Захарович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Чистяков Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Чистяков Алексей Захарович

Смерть
Неизвестно

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