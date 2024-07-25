Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Чистяков Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Чистяков Алексей Захарович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Чистяков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Чистяков Алексей Захарович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Чистяков Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Чистяков Алексей Захарович
Смерть
Неизвестно