Светличный Александр Наумович
Место рождения
Дата рождения30.11.1937
Дата смерти19.01.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1937
Рождение ребёнка
23.01.1965
Сын: Светличный Сергей Александрович
Мать ребёнка: Светличная Людмила Антоновна
Рождение ребёнка
14.10.1970
Сын: Светличный Владислав Александрович
Мать ребёнка: Светличная Людмила Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.2013