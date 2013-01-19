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Светличный Александр Наумович

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Место рождения

Азаричи, Злынковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

30.11.1937

Дата смерти

19.01.2013

Пол

Мужской

Добавил:

РО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1937

Отец: Светличный Наум Родионович

Мать: Светличная Анна Андроновна

Азаричи, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
23.01.1965

Сын: Светличный Сергей Александрович

Мать ребёнка: Светличная Людмила Антоновна

Вилючинск, Вилючинский ЗАТО, Камчатский край
Рождение ребёнка
14.10.1970

Сын: Светличный Владислав Александрович

Мать ребёнка: Светличная Людмила Антоновна

Вилючинск, Вилючинский ЗАТО, Камчатский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светличная Людмила Антоновна

Смерть
19.01.2013
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