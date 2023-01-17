село Азаричи, село Азаричи, Злынковский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Азаричи

Злынковский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Старо-Юрковичская волость
189. Азаричи, село бывшее владельческое, дворов 120, жителей 792, церковь православная, школа, 2 ветряные мельницы

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Старо-Юрковичская волость
4Село Азаричипроселкеруч. СиленкеАзаричск. с. об. церк. земли173 2536 6515 8Азаричского пр. 22153

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Злынковский район
69036Азаричисело52°14'с.ш.31°45'в.д.N-36-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Злынковский муниципальный район, Спиридоновобудское сельское поселение
15623433141с Азаричисело
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