Мазеева Валентина Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения25.03.1955
Дата смерти22.12.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.05.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
22.12.2021
Москва, город федерального значения Москва