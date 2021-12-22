Мазеева Валентина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазеева Валентина Евгеньевна

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

25.03.1955

Дата смерти

22.12.2021

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1929 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1955

Отец: Захаров Евгений Егорович

Мать: Захарова (Лоскутова) Мария Андреевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.05.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
22.12.2021
Москва, город федерального значения Москва

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