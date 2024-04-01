Краснобаев Фёдор Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснобаев Фёдор Евдокимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Краснобаев Евдоким Трифонов

Мать: Краснобаева Феодороа Лаврентиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснобаева Анастасия Матвеева

Рождение ребёнка
05.09.1910

Сын: Краснобаев Захарий Федоров

Мать ребёнка: Краснобаева Анастасия Матвеева

Троицкое, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.12.1912

Дочь: (Краснобаева) Татьяна Федорова

Мать ребёнка: Краснобаева Анастасия Матвеева

Рождение ребёнка
12.11.1914

Дочь: (Краснобаева) Екатерина Фёдорова

Мать ребёнка: Краснобаева Анастасия Матвеева

Троицкое, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.07.1917

Сын: Краснобаев Прокопий Федоров

Мать ребёнка: Краснобаева Анастасия Матвеева

Троицкое, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

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