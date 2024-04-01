Краснобаева Анастасия Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.09.1910
Сын: Краснобаев Захарий Федоров
Отец ребёнка: Краснобаев Фёдор Евдокимов
Рождение ребёнка
25.12.1912
Дочь: Татьяна Федорова
Отец ребёнка: Краснобаев Фёдор Евдокимов
Рождение ребёнка
12.11.1914
Дочь: Екатерина Фёдорова
Отец ребёнка: Краснобаев Фёдор Евдокимов
Рождение ребёнка
07.07.1917
Сын: Краснобаев Прокопий Федоров
Отец ребёнка: Краснобаев Фёдор Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно