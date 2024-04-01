Краснобаева Анастасия Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснобаева Анастасия Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1910

Сын: Краснобаев Захарий Федоров

Отец ребёнка: Краснобаев Фёдор Евдокимов

Троицкое, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.12.1912

Дочь: Татьяна Федорова

Отец ребёнка: Краснобаев Фёдор Евдокимов

Рождение ребёнка
12.11.1914

Дочь: Екатерина Фёдорова

Отец ребёнка: Краснобаев Фёдор Евдокимов

Троицкое, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.07.1917

Сын: Краснобаев Прокопий Федоров

Отец ребёнка: Краснобаев Фёдор Евдокимов

Троицкое, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснобаев Фёдор Евдокимов

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