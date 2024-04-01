Краснобаева Феодороа Лаврентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснобаева Феодороа Лаврентиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наумова (Краснобаева) Екатерина Евдокимова

Отец ребёнка: Краснобаев Евдоким Трифонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснобаев Фёдор Евдокимов

Отец ребёнка: Краснобаев Евдоким Трифонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснобаев Евдоким Трифонов

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Краснобаев Иоанн Евдокимов

Отец ребёнка: Краснобаев Евдоким Трифонов

Рождение ребёнка
01.03.1897

Дочь: (Краснобаева) Евдокия Евдокимова

Отец ребёнка: Краснобаев Евдоким Трифонов

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Краснобаев Степан Евдокимов

Отец ребёнка: Краснобаев Евдоким Трифонов

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: (Краснобаева) Татьяна Евдокимова

Отец ребёнка: Краснобаев Евдоким Трифонов

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