Краснобаева Феодороа Лаврентиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наумова (Краснобаева) Екатерина Евдокимова
Отец ребёнка: Краснобаев Евдоким Трифонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснобаев Фёдор Евдокимов
Отец ребёнка: Краснобаев Евдоким Трифонов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Краснобаев Иоанн Евдокимов
Отец ребёнка: Краснобаев Евдоким Трифонов
Рождение ребёнка
01.03.1897
Дочь: (Краснобаева) Евдокия Евдокимова
Отец ребёнка: Краснобаев Евдоким Трифонов
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Краснобаев Степан Евдокимов
Отец ребёнка: Краснобаев Евдоким Трифонов
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: (Краснобаева) Татьяна Евдокимова
Отец ребёнка: Краснобаев Евдоким Трифонов