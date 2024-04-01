Краснобаев Евдоким Трифонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснобаев Евдоким Трифонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Краснобаев Трифон Дорофеев

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Краснобаев Иоанн Евдокимов

Мать ребёнка: Краснобаева Феодороа Лаврентиева

Рождение ребёнка
01.03.1897

Дочь: Евдокия Евдокимова

Мать ребёнка: Краснобаева Феодороа Лаврентиева

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Краснобаев Степан Евдокимов

Мать ребёнка: Краснобаева Феодороа Лаврентиева

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Татьяна Евдокимова

Мать ребёнка: Краснобаева Феодороа Лаврентиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наумова Екатерина Евдокимова

Мать ребёнка: Краснобаева Феодороа Лаврентиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснобаев Фёдор Евдокимов

Мать ребёнка: Краснобаева Феодороа Лаврентиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснобаева Феодороа Лаврентиева

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