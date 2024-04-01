Краснобаев Евдоким Трифонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Краснобаев Трифон Дорофеев
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Краснобаев Иоанн Евдокимов
Мать ребёнка: Краснобаева Феодороа Лаврентиева
Рождение ребёнка
01.03.1897
Дочь: Евдокия Евдокимова
Мать ребёнка: Краснобаева Феодороа Лаврентиева
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Краснобаев Степан Евдокимов
Мать ребёнка: Краснобаева Феодороа Лаврентиева
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Татьяна Евдокимова
Мать ребёнка: Краснобаева Феодороа Лаврентиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наумова Екатерина Евдокимова
Мать ребёнка: Краснобаева Феодороа Лаврентиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснобаев Фёдор Евдокимов
Мать ребёнка: Краснобаева Феодороа Лаврентиева
Бракосочетание
Неизвестно