Краснобаев Трифон Дорофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснобаев Евдоким Трифонов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснобаев Гавриил Трифонов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Краснобаев Григорий Трифонов
Мать ребёнка: ?