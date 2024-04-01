Краснобаев Трифон Дорофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснобаев Трифон Дорофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснобаев Евдоким Трифонов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснобаев Гавриил Трифонов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Краснобаев Григорий Трифонов

Мать ребёнка: ?

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