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Краснобаев Григорий Трифонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Краснобаев Трифон Дорофеев

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснобаева Анна Феодорова

Рождение ребёнка
04.12.1905

Сын: Краснобаев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Краснобаева Анна Феодорова

Троицкое, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.12.1907

Сын: Краснобаев Стефан Григориев

Мать ребёнка: Краснобаева Анна Феодорова

Рождение ребёнка
01.01.1910

Сын: Краснобаев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Краснобаева Анна Феодорова

Рождение ребёнка
30.05.1912

Сын: Краснобаев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Краснобаева Анна Феодорова

Троицкое, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.07.1914

Сын: Краснобаев Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Краснобаева Анна Феодорова

Троицкое, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Краснобаев Кузьма Григорьевич

Мать ребёнка: Краснобаева Анна Феодорова

Рождение ребёнка
04.11.1921

Дочь: (Краснобаева) Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Краснобаева Анна Феодорова

Троицкое, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

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