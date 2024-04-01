Краснобаев Григорий Трифонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Краснобаев Трифон Дорофеев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1905
Сын: Краснобаев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Краснобаева Анна Феодорова
Рождение ребёнка
05.12.1907
Сын: Краснобаев Стефан Григориев
Мать ребёнка: Краснобаева Анна Феодорова
Рождение ребёнка
01.01.1910
Сын: Краснобаев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Краснобаева Анна Феодорова
Рождение ребёнка
30.05.1912
Сын: Краснобаев Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Краснобаева Анна Феодорова
Рождение ребёнка
10.07.1914
Сын: Краснобаев Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Краснобаева Анна Феодорова
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Краснобаев Кузьма Григорьевич
Мать ребёнка: Краснобаева Анна Феодорова
Рождение ребёнка
04.11.1921
Дочь: (Краснобаева) Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Краснобаева Анна Феодорова