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Краснобаева Анна Феодорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснобаев Григорий Трифонов

Рождение ребёнка
04.12.1905

Сын: Краснобаев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Краснобаев Григорий Трифонов

Троицкое, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.12.1907

Сын: Краснобаев Стефан Григориев

Отец ребёнка: Краснобаев Григорий Трифонов

Рождение ребёнка
01.01.1910

Сын: Краснобаев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Краснобаев Григорий Трифонов

Рождение ребёнка
30.05.1912

Сын: Краснобаев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Краснобаев Григорий Трифонов

Троицкое, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.07.1914

Сын: Краснобаев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Краснобаев Григорий Трифонов

Троицкое, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Краснобаев Кузьма Григорьевич

Отец ребёнка: Краснобаев Григорий Трифонов

Рождение ребёнка
04.11.1921

Дочь: (Краснобаева) Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Краснобаев Григорий Трифонов

Троицкое, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

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