Краснобаева Анна Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1905
Сын: Краснобаев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Краснобаев Григорий Трифонов
Рождение ребёнка
05.12.1907
Сын: Краснобаев Стефан Григориев
Отец ребёнка: Краснобаев Григорий Трифонов
Рождение ребёнка
01.01.1910
Сын: Краснобаев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Краснобаев Григорий Трифонов
Рождение ребёнка
30.05.1912
Сын: Краснобаев Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Краснобаев Григорий Трифонов
Рождение ребёнка
10.07.1914
Сын: Краснобаев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Краснобаев Григорий Трифонов
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Краснобаев Кузьма Григорьевич
Отец ребёнка: Краснобаев Григорий Трифонов
Рождение ребёнка
04.11.1921
Дочь: (Краснобаева) Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Краснобаев Григорий Трифонов