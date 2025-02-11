Суздальцев Иван Николаевич
мужской, родился 05.09.1894, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 04.04.1895, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
МатьСуздальцев (Костина) Стефанида Алексеевна1866 г.р.
ОтецСуздальцев Николай Иларионович02.12.1867 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1894
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
04.04.1895
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область