Суздальцев Иван Николаевич 05.09.1894 — найти родственников по фамилии на Familio

Суздальцев Иван Николаевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 05.09.1894, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 04.04.1895, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Мать
Суздальцев (Костина) Стефанида Алексеевна1866 г.р.
Отец
Суздальцев Николай Иларионович02.12.1867 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1894

Отец: Суздальцев Николай Иларионович

Мать: Суздальцев (Костина) Стефанида Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
04.04.1895
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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