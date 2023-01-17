Суздальцев (Костина) Стефанида Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
13.01.1886
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.06.1888
Дочь: Акилина Николаевна
Отец ребёнка: Суздальцев Николай Иларионович
Рождение ребёнка
20.06.1893
Сын: Суздальцев Иван Николаевич
Отец ребёнка: Суздальцев Николай Иларионович
Рождение ребёнка
05.09.1894
Сын: Суздальцев Иван Николаевич
Отец ребёнка: Суздальцев Николай Иларионович
Смерть
Неизвестно