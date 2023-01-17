Суздальцев (Костина) Стефанида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальцев (Костина) Стефанида Алексеевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Костин Алексей Николаевич

Мать: Костина Домна Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
13.01.1886

Муж: Суздальцев Николай Иларионович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.06.1888

Дочь: Акилина Николаевна

Отец ребёнка: Суздальцев Николай Иларионович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.06.1893

Сын: Суздальцев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Суздальцев Николай Иларионович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.09.1894

Сын: Суздальцев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Суздальцев Николай Иларионович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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