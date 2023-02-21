Усманов Нурулла Хабибуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1861
Отец: Хабибулла Нигматуллович
Мать: Бибиасма Башировна
Рождение ребёнка
20.11.1895
Дочь: Бибигульжахира Нуруллиевна
Мать ребёнка: Усманова Бибиасма Абдулхаликовна
Рождение ребёнка
28.04.1902
Сын: Усманов Шахвали Нуруллиевич
Мать ребёнка: Усманова Бибиасма Абдулхаликовна
Рождение ребёнка
14.02.1909
Мать ребёнка: Усманова Бибиасма Абдулхаликовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец