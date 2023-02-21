Усманов Нурулла Хабибуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманов Нурулла Хабибуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1861

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

1831 г.р.

Дети

1895 г.р.
1902 г.р.
1909 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
03.05.1861

Отец: Хабибулла Нигматуллович

Мать: Бибиасма Башировна

Рождение ребёнка
20.11.1895

Дочь: Бибигульжахира Нуруллиевна

Мать ребёнка: Усманова Бибиасма Абдулхаликовна

Рождение ребёнка
28.04.1902

Сын: Усманов Шахвали Нуруллиевич

Мать ребёнка: Усманова Бибиасма Абдулхаликовна

Рождение ребёнка
14.02.1909

Сын: Усманов Амин Нуруллиевич

Мать ребёнка: Усманова Бибиасма Абдулхаликовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Бибиасма Абдулхаликовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Бибиасма Абдулхаликовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Бибиасма Абдулхаликовна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
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