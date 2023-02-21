Бибиасма Башировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Бибихадича Хабибулловна
Отец ребёнка: Хабибулла Нигматуллович
Рождение ребёнка
12.12.1857
Дочь: Халикова Фатима Хабибулловна
Отец ребёнка: Хабибулла Нигматуллович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Бибизюгра Хабибулловна
Отец ребёнка: Хабибулла Нигматуллович
Рождение ребёнка
03.05.1861
Сын: Усманов Нурулла Хабибуллович
Отец ребёнка: Хабибулла Нигматуллович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Усманов Губайдулла Хабибуллович
Отец ребёнка: Хабибулла Нигматуллович
Рождение ребёнка
02.09.1868
Дочь: Романова Магинур Хабибулловна
Отец ребёнка: Хабибулла Нигматуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баязитова Магира Хабибулловна
Отец ребёнка: Хабибулла Нигматуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Минияр Хабибуллович
Отец ребёнка: Хабибулла Нигматуллович
Работа или профессия
Неизвестно