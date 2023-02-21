Бибиасма Башировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибиасма Башировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Бибихадича Хабибулловна

Отец ребёнка: Хабибулла Нигматуллович

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.12.1857

Дочь: Халикова Фатима Хабибулловна

Отец ребёнка: Хабибулла Нигматуллович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Бибизюгра Хабибулловна

Отец ребёнка: Хабибулла Нигматуллович

Байкал, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.05.1861

Сын: Усманов Нурулла Хабибуллович

Отец ребёнка: Хабибулла Нигматуллович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Усманов Губайдулла Хабибуллович

Отец ребёнка: Хабибулла Нигматуллович

Рождение ребёнка
02.09.1868

Дочь: Романова Магинур Хабибулловна

Отец ребёнка: Хабибулла Нигматуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баязитова Магира Хабибулловна

Отец ребёнка: Хабибулла Нигматуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Минияр Хабибуллович

Отец ребёнка: Хабибулла Нигматуллович

Работа или профессия
Неизвестно
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