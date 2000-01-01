Халикова (Усманова) Фатима Хабибулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халикова (Усманова) Фатима Хабибулловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1857

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1857

Отец: Хабибулла Нигматуллович

Мать: Бибиасма Башировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халиков Шайфутдин Шарафутдинович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халиков Габдулла Шарафутдинович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халиков Галай Шарафутдинович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халиков Гилязетдин Шарафутдинович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
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