Халикова (Усманова) Фатима Хабибулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1857
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1857
Отец: Хабибулла Нигматуллович
Мать: Бибиасма Башировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халиков Шайфутдин Шарафутдинович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халиков Габдулла Шарафутдинович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халиков Галай Шарафутдинович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халиков Гилязетдин Шарафутдинович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно