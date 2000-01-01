Усманова Бибиасма Абдулхаликовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1895
Дочь: Бибигульжахира Нуруллиевна
Отец ребёнка: Усманов Нурулла Хабибуллович
Рождение ребёнка
28.04.1902
Сын: Усманов Шахвали Нуруллиевич
Отец ребёнка: Усманов Нурулла Хабибуллович
Рождение ребёнка
14.02.1909
Отец ребёнка: Усманов Нурулла Хабибуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно