Усманова Бибиасма Абдулхаликовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманова Бибиасма Абдулхаликовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1895 г.р.
1902 г.р.
1909 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1895

Дочь: Бибигульжахира Нуруллиевна

Отец ребёнка: Усманов Нурулла Хабибуллович

Рождение ребёнка
28.04.1902

Сын: Усманов Шахвали Нуруллиевич

Отец ребёнка: Усманов Нурулла Хабибуллович

Рождение ребёнка
14.02.1909

Сын: Усманов Амин Нуруллиевич

Отец ребёнка: Усманов Нурулла Хабибуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Нурулла Хабибуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Нурулла Хабибуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Нурулла Хабибуллович

Работа или профессия
Неизвестно
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