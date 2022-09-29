Попкова (Ботылева-Железнова) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.03.1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1816 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попков Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
21.03.1846 ст.
Дочь: Собачкина Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Собачкин Андрей Васильевич
Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
203-745-1711 1466об-1467 Предположительно все тут. В восприемниках жена Павла Адрианова (Андеева) Вера Стефанова.
Бракосочетание
05.09.1848 ст.
Муж: Егор Иванович
Смерть
Неизвестно