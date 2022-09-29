Попкова (Ботылева-Железнова) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попкова (Ботылева-Железнова) Дарья Ивановна

Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

10.03.1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1816 ст.

Отец: Ботылев-Железнов Иван Григорьевич

Мать: Графова Вера Степановна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попков Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Собачкин Андрей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
21.03.1846 ст.

Дочь: Собачкина Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Собачкин Андрей Васильевич

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
203-745-1711 1466об-1467 Предположительно все тут. В восприемниках жена Павла Адрианова (Андеева) Вера Стефанова.
Бракосочетание
05.09.1848 ст.

Муж: Егор Иванович

Смерть
Неизвестно

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