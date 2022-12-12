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Графова Вера Степановна

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Место рождения

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

1794

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
18 семья в 1850 в Рублево 14 семья в 1858 в Рублево 181 семья в исп.1862 в Рублево 202 семья в исп.1864 в Рублево
Бракосочетание
10.11.1811 ст.

Муж: Ботылев-Железнов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
10.03.1816 ст.

Дочь: Попкова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Иван Григорьевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
12.01.1818 ст.

Сын: Графов Петр Иванович

Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Иван Григорьевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
02.05.1823 ст.

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Иван Григорьевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
10.05.1831 ст.

Муж: Графов Павел Адрианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Иван Григорьевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
После 1864
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