Графова Вера Степановна
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
18 семья в 1850 в Рублево 14 семья в 1858 в Рублево 181 семья в исп.1862 в Рублево 202 семья в исп.1864 в Рублево
Бракосочетание
10.11.1811 ст.
Рождение ребёнка
10.03.1816 ст.
Дочь: Попкова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
12.01.1818 ст.
Сын: Графов Петр Иванович
Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
02.05.1823 ст.
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Иван Григорьевич
Бракосочетание
10.05.1831 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Иван Григорьевич
Смерть
После 1864