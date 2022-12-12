Собачкин Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1846 ст.
Дочь: Собачкина Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Попкова Дарья Ивановна
203-745-1711 1466об-1467 Предположительно все тут. В восприемниках жена Павла Адрианова (Андеева) Вера Стефанова.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попкова Дарья Ивановна
Смерть
1848