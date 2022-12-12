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Собачкин Андрей Васильевич

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Место рождения

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

1814

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1816 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
21.03.1846 ст.

Дочь: Собачкина Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Попкова Дарья Ивановна

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
203-745-1711 1466об-1467 Предположительно все тут. В восприемниках жена Павла Адрианова (Андеева) Вера Стефанова.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попкова Дарья Ивановна

Смерть
1848
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